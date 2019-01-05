Gaziantep'te akraba iki aile arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Akraba iki aile arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı
05.01.2019 - 16:52 | Son Güncelleme: 05.01.2019 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te akraba iki aile arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Etiketler : Gaziantep,
596790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596790.aspx
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