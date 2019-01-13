Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de lise öğrencisi Mehmet Özer’in 25 sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölmesinin ardından bu hayvanlar için neler yapılması gerektiği yeniden gündeme geldi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt “Ülkedeki tüm sokak hayvanları aynı anda kısırlaştırılmalı, aşılanmalı ve işaretlenmeli. Hayvanların, mikroçip ile kimliklendirilmesi ve dijital tek bir bilgi ağına kaydedilmesi zorunlu hâle getirilmeli. Terk edilen hayvanlara ilişkin hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanmalı, yurt dışından hayvan ithalatı da yasaklanmalıdır” dedi.

MİKROÇİP ŞART

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Altan Armutak ise “Kısırlaştıracağız, barınakları geliştireceğiz” şeklinde konuştu. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de, “Bu gibi olayların önüne geçilmesi için pet shoplardaki hayvan satışları yasaklanmalı veya denetim altına alınmalı. Ayrıca merdiven altı denilen üretim yerleri kapatılmalı. İnternetten satışlar durdurulmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üretim yapılan çiftliklerin denetimi daha sık yapılmalı. Bir diğer önerimiz de mikroçip uygulaması. Hayvan sahibinin adı, adresi, telefon numarası gibi bilgilerin olması gereken bir mikroçip uygulaması yapılarak, sokakta bulunan hayvanların sahibine tekrar iade edilmesi veya hayvanları dışarıya atan insanların da bununla ilgili olarak ağır ceza uygulanması gerek” ifadelerini kullandı.

NASIL KORUNURUZ?

Köpek eğitim uzmanı Göktan Eker, saldırılarından korunma metodlarını anlattı. Eker, “İlk yapmamız gereken onlar yokmuş gibi davranmak. Bu kolay bir davranış değil ama onların sahasını yiyeceğini sürüsünü tehdit etmediğimizi göstermemiz lazım. Göz temasından kaçınmak, saldırılardan kaçınmamızın en önemli metodlarından. Çünkü çığlık atmak, bağırmak, kaçmak o köpeğin av güdüsünü tetikler. Ayrıca köpeğin direkt gözüne bakmak onu daha da azgınlaştırır. Meydan okuduğunuzu sanırlar. Onları tehdit etmiyormuş gibi yavaşça yürümek saldırılardan korunmada çok etkilidir. Ayrıca elinizde şemsiye ve çanta gibi şeyler varsa onunla köpeğe vurmak yerine bariyer yapın” dedi.