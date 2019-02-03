Olay, saat 01.00 sıralarında, Kiraz'daki içkili mekanların bulunduğu Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla göğsünden vurulan Osman Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Osman Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışıp, kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.
Silahlı kavgada vuruldu, hastane yolunda öldü
03.02.2019 - 16:32 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Kiraz ilçesinde, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada tabancayla göğsünden vurularak, ağır yaralanan Osman Demir (35), ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : silahlı kavga,İzmir,hastane yolunda hayatını kaybetti,
602145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602145.aspx
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