Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın
07.02.2019 - 17:12 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,Organize Sanayi,yangın,
603036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603036.aspx
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