Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.