Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde Semra Çıraker'in oturduğu iki katlı ahşap evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Uvde ufak çapta hasar meydana geldi. Yangını gören mahalle halkı ise sokağa dökülerek söndürme çalışmaları meraklı gözlerle izledi.
İnegöl'de korkutan yangın
09.02.2019 - 13:20 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,inegöl,yangın,
603463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603463.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER