Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Gündüz kıyafetlerdeki renkler pastel, takılar ve makyaj sadeyken, özellikle gece çıkılan yemek ve kutlamalarda renler daha canlı, saçlar daha gösterişli, makyaj daha ışıltılı. Konu hakkında bilgi veren essence uzmanları, gündüz aydınlatıcılarla sağlıklı bir cilt görünümünün önemine dikkat çekerken, pastel tonlar kullanılsa da gözlerin ön plana çıkarılmasının isabet olacağını söylüyor.

Gece makyajında ise ışıltının göz ve tırnaklarla sınırlı tutulması gerektiğini belirtiyor. Bunun için düşük parlaklıkta far ile simli ojeler öneriliyor. Makyajın ışıltılı olması hâlinde saçların biraz daha sade tutulması ise yine öneriler arasında.