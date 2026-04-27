Kayseri'de sokakta oyun oynadığı sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi edilen 3 yaşındaki A.D., geçirdiği 5 operasyon sonrası 34 günün ardından evine döndü. Köpeğin resmi olmayan sahibinin babaya şikayetini geri çekmesi için para teklif ettiği ortaya çıktı.

20 Mart günü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta başıboş köpek, sokakta oynayan 3 yaşındaki yabancı uyruklu A.D.'ye saldırdı. Olayda A.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başıboş sokak köpeği saldırmıştı! 3 yaşındaki bebek 34 gün sonra evinde... Babaya ahlaksız teklif

BAŞIBOŞ KÖPEK BARINAKTA

Başıboş köpek ise belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü. Köpek saldırısı sonucu başından ağır yaralanan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

KÖPEĞİN RESMİ OLMAYAN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında A.D.'ye saldırarak ağır yaralayan köpeğin Ö.Y. tarafından kayıt altına alınmadan sahiplenildiği belirlendi. Ö.Y.'ye Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 'hayvanın kayıt altına alınmadan beslenmesi', Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da 'önlem alınmadan köpek beslemek' suçundan ceza yazıldığı bildirildi.

"EVİNE DÖNMESİNE MUTLU OLDUM"

Köpek saldırısına uğrayan 3 yaşındaki A.D. geçirdiği 5 operasyon sonrası 34 gün sonra evine döndü. Kafasındaki ağır yaranın dışında bacaklarından da yaralanan A.D.'nin tedavisi Kayseri'de sürdürülecek. Bebeğinin eve dönmesiyle büyük mutluluk yaşadığını dile getiren baba Salih D., "Bebeğim Ankara'da 5 tane operasyon geçirdi. 34 gün sonra evine döndü. Evine dönmesine mutlu oldum. Geldiğine inanamadım. Allah'a şükürler olsun. Çocuğumun hastanede tedavisi sürecek. Çünkü hala yaraları mevcut" ifadelerini kullandı.

PARA TEKLİF EDİLMİŞ

Kendilerine mahalle bakkalı aracılığıyla para teklif edildiğini dile getiren Salih D., "Mahallemizdeki bakkalı aracı tutarak şikayetçi olmamamız için para teklif etmişler. Ben oğlumun hakkını istiyorum. Her yeri yara içerisinde. Ben çocuğum için varım. Onun için yaşıyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası