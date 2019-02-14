Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca Ayvacık ilçesinin Büyükhüsun köyü altı Tek Ev mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda aralarında çocuklu kadınların da bulunduğu 38 Afganistan, 1 Pakistan olmak üzere toplam 39 mülteci yakalandı. Adlî makamların talimatı gereği mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 