Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca Ayvacık ilçesinin Büyükhüsun köyü altı Tek Ev mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda aralarında çocuklu kadınların da bulunduğu 38 Afganistan, 1 Pakistan olmak üzere toplam 39 mülteci yakalandı. Adlî makamların talimatı gereği mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı
14.02.2019 - 11:39 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 39 mülteci yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : mülteci,Çanakkale,
604618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604618.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER