Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Tacin Mahallesi'nde bulunan il müftülüğü ek binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece muayyen saatte müftülüğün tadilattaki ek binasında hırsızlık olayının yaşanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra araştırma başlattı. 100 adet kalorifer peteği ve onlarca musluk ve birçok inşaat malzemesi çalınan müftülük binasında yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin akraba olan ve bir arada yaşayan Cemile K. (32), Sultan K. (28), B.K. (16), Ö.K. (16) ve F.Ç. (16) olduğunu belirledi. Şahısların kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Sultan K. ve Ferhat Ç. tutuklanırken, diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.