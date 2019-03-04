Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu telaş içinde yemek alışkanlıkları değişiyor, atıştırmalıklarla birlikte kilolar da artıyor. Hep hayalini kurduğunuz gelinliğin, dar gelmesini istemeyeceğinize göre, şimdiden dikkat etmek gerek. Fitchef, kilo kontrolü için hizmet veren bir organizasyon. Dengeli ve yüksek enerjili beslenme tavsiye ve listeleri veriyor, isteyenlere eve teslim yemek paketleri gönderiyor. Gelin adaylarına bizim de tavsiyemiz “Alışveriş koşuşturmasında ikramsever esnafımızın ve yakınlarınızın tekliflerine ‘hayır’ demek için kendinize söz verin. Tatlı, kuruyemiş, karbonhidrat içerikli ürünlere yönelmeyin, öğün atlamayın, ‘bir şey olmaz’ diye kaçamaklar yapmayın” şeklinde olacak...