Motosikletli kurye, döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar, düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor.
Beyoğlu'nda 300 bin dolarlık gasp
04.03.2019 - 12:51 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Beyoğlu,gasp,
608366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608366.aspx
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