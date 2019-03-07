Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, kendisini ilgiyle karşılayan huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek, yemekte onlara eşlik etti. Semiha Yıldırım, yemeğe katılamayan Darülaceze sakinlerini ise kurumda ziyaret etti. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından karşılanan Yıldırım, kurum hakkında bilgi aldı. Daha sonra huzurevi sakinlerinin el işçiliğiyle üretim yaptıkları rehabilitasyon merkezine gelen Yıldırım, ürünleri inceledi. Huzurevi sakinlerinden lif ören 90 yaşındaki Kadriye Aytenbilir’in yanına oturan Yıldırım, yaşlı kadınla birlikte lif ördü. Yıldırım, dokuma tezgahının da başına geçerek Siirt battaniyesi dokudu.