Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.
Bugün İstanbul! Kimse bu fırsatı kaçırmak istemedi
09.03.2019 - 18:17 | Son Güncelleme: 09.03.2019 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.
Etiketler : İstanbul,yaşam haberleri,
609476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609476.aspx
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