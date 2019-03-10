Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı. Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sistemi kurulmasının ardından yerine yerleştirilecek. Heykel, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin “Horoz heykelinin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için başvuracağız. Denizli’nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık” dedi.