Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı. Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sistemi kurulmasının ardından yerine yerleştirilecek. Heykel, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin “Horoz heykelinin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için başvuracağız. Denizli’nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık” dedi.
Denizli’ye en büyük horoz
10.03.2019 - 02:45 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pamukkale Belediyesince Pamukkale Üniversitesi Kampüsündeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi’nin Horoz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek.
Etiketler : denizli,horoz heykeli,
609519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/609519.aspx
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