Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan A.G, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan E.V. ile "nitelikli yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan E.K'yi gözaltına aldı.

Ekipler, ayrıca "nitelikli yağma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.K. ve "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi N.Y'yi de yakaladı.

Gözaltına alınan 5 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.