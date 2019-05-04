Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün akşam saatlerinde, kırsal Kahrat Mahallesi yakınlarında, İlkkurşun ile Gökçen mahallelerini bağlayan yolda meydana geldi. Şerit ihlali yaparak karşı şeride geçtiği öne sürülen Ekrem Karaoğlan yönetimindeki otomobil ile Tuncay Çetin (50) yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki araziye uçtu. Otomobil sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Ekrem Karaoğlan, kaza yerinde öldü. Traktör sürücüsü Çetin ise kazayı yara almadan atlattı.