Kaza, dün akşam saatlerinde, kırsal Kahrat Mahallesi yakınlarında, İlkkurşun ile Gökçen mahallelerini bağlayan yolda meydana geldi. Şerit ihlali yaparak karşı şeride geçtiği öne sürülen Ekrem Karaoğlan yönetimindeki otomobil ile Tuncay Çetin (50) yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki araziye uçtu. Otomobil sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Ekrem Karaoğlan, kaza yerinde öldü. Traktör sürücüsü Çetin ise kazayı yara almadan atlattı.
İzmir'de traktör kazası
04.05.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Tire ilçesinde, karşı şeride geçip, traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü Ekrem Karaoğlan (81), hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : İzmir,kaza,
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