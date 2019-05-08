Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ulukavak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Z.Y ve H.Ö arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Y yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.Ö. sırtından, kavga sırasında parkta bulunan bir çocuk ile L.S.K ve Suriyeli olduğu öğrenilen A.Z.K adlı kadın da vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.Z.K. adlı yabancı uyruklu kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Z.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.