Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arama çalışmaları hakkında Valilikten yazılı açıklama yapılarak, şu bilgilere yer verildi:

“Bayburt ilimiz Aydıntepe ilçesi Dumlu Köyüne bağlı Soğanlı Yaylası Derebaşı Virajları mevkiinde 10.05.2019 tarihinde saat 12 sularında Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın yol açma çalışmalarını görüntülediği esnada ayağının kayması sonucu uçuruma düştüğü bilgisinin alınması üzerine ivedi bir şekilde İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt İl AFAD Müdürlüğü, 112 Hızır Acil Servisi Bayburt UMKE ekipleri olay mahalline sevk edilmiştir.

Bölgeye intikal eden tüm görevli ekipler tarafından Bayburt Valiliği koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına başlanılmıştır. Çalışmalara takviye amacıyla Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlıklarından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ile Arama Kurtarma Köpekleri ve Erzurum Bölge Komutanlığından yönlendirilen Skorsky Genel Maksat Helikopteri bölgede devam eden arama/kurtarma faaliyetlerine katılmıştır.

Gece şartları dolayısıyla görüş mesafesinin azalması, iklim koşulları ve bölgenin aşırı sarp arazi yapısı nedeniyle saha ekiplerinin gün boyu devam eden çalışmalarına gece Saat: 22.00’da ara verilmekle birlikte saha ekiplerinin bölgeden çıkması üzerine Elazığ İHA Komutanlığından 1 Adet İHA arama yapmak amacıyla görevlendirilmiş olup bölgede Saat: 22.10’da faaliyet icra etmeye başlamış ve gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir iz ve emareye rastlanılmamıştır.

11 Mayıs günü sabahın erken saatlerinden itibaren arama kurtarma ekiplerine Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK Komutanlığından 8 kişilik Su Altı Arama/Kurtarma Timi ile 4 kişilik Dağ Arama/Kurtarma Unsurları da katılarak arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.

Arama kurtarma faaliyetlerinde devletimizin ilgili birimleri tarafından gerekli bütün araç ve ekipman desteği sağlanmış olup 210 personel ile çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilmektedir.”