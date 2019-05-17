Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Ankara istikameti Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehirler arası yolcu taşıyan bir firmanın aktarmalı yolcularını taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki midibüs, Ankara istikametinde ilerlediği esnada kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan midibüs, refüjdeki çelik bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Şans eseri boş olan İstanbul istikametindeki bariyerleri de parçalayan midibüs, Yeniyalı Mahallesi Hızır Caddesi üzerindeki yan yola geçerek yol kenarındaki yeşil alana girerek durabildi.

YARALI SÜRÜCÜ ÇİMLERE UZANDI AMBULANS BEKLEDİ

Kazada boş olan midibüsün sürücüsü ise yaralandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerini aradıktan sonra çimlere uzanarak ambulansın gelmesini bekledi. Sürücü daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.