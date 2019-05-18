Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü sırasında şüpheli tavırlar gösteren M.A.'nın (22) çantasında yapılan aramada 2 alüminyum folyo kağıdına sarılı vaziyette toplam bir kilo 75 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.