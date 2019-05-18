Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 11.00 sıralarında Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Eşref C., evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar o sırada evdeki annesi Resmiye C.'nin sol ayağına isabet etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Resmiye C.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Eşref C. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.