Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölmarmara ilçesi, Marmara Gölü’nde yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri göl üzerine drone yardımı ile denetim gerçekleştirdi. Avcılığın yasak olduğu dönemde, ruhsatsız tekne ile Marmara Gölü’ne açılarak ağ dökmeye çalışan balıkçılar, drone yardımı ile tespit edilerek görüntüleri kayıt altına alındı. Yasa dışı avcılık yapan kişiler, drone çekimini fark etmeleri sonrası üzerlerini kıyafetle örterek sazlıkların arasında kamufle olmaya çalıştı. Yakalanan kaçak balıkçılar hakkında yasal işlem uygulandı. Manisa il ve ilçe müdürlükleri tarafından rutin olarak denetimlerin sürekli devam etmekte olduğunu ve balıkların üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında gerek drone, gerekse yüksek yakınlaştırma özellikli fotokameralarla kaçak avcılara göz açtırılmadığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tespit edilen 2 teknede bulunan toplam 4 kişi hakkında, 'Su ürünleri av yasağı döneminde balık avlamak' ve 'Ruhsatsız tekne ile ticari balık avcılığı yapmak' kabahatlerinden gerekli yasal işlemler uygulanmıştır. İlimiz iç sularında 15 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Sazangiller av yasağı sebebiyle her türlü amatör veya ticari su ürünleri avcılığı yasaktır. Bu yasakları ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Amatör ve ticari su ürünleri avcılığında uyulması gereken kurallar, Bakanlığımızca yayınlanan '4/1 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' ve '4/2 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' ile belirlenmiştir. İlimizde 15 Mart-15 Haziran arasındaki dönem, balıkların yumurta bıraktığı ve yavru balıkların yumurtadan çıkarak su kaynaklarımızı zenginleştirdikleri dönem olduğu için avcılık yasaklanmaktadır. Sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek nesillerimize su kaynaklarımızın ve su ürünlerimizin sağlıklı şekilde aktarılabilmesi için bu yasaklara uymaya mecburuz. Bu nedenle de sıklıkla hem rutin denetimler yapılmakta hem de gelen ihbarlar değerlendirilerek efektif denetimler yapılmaktadır Denetim faaliyetlerimizde teknoloji kullanımı hem işimizi kolaylaştırmakta hem de kontrollerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için vatandaşlara da önemli görevler düşmekte olduğuna dikkat çeken Metin Öztürk, “Av yasaklarına uymak, yasal limitlerin altındaki balıkları tutmamak ve satın almamak bu görevlerin başında gelmektedir. Balık türlerimizin neslini devam ettirebilmek, her daim soframızda balık görebilmek için su ürünleri mevzuatlarına ve kurallarına uyulması gerekmektedir. Biz il müdürlüğü olarak bu konudaki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmekte ve denetimlerimize devam etmekteyiz” diye konuştu.