Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin jeneratör dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangının havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde hastanenin arka kısmına alevlerin yükseldiği ve itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor. Olayda hastanenin acil bölümündeki hastalar, tedbir amaçlı olarak sedye ve tekerlekli sandalyelerle dışarı çıkartılarak başka hastanelere sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.