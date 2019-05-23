Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Mehmet Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Yıldız, sevgilisinden 2 bin lira alacaklarını isteyen kişilerin işlettiği kafeye gitti. Yanında sevgilisi de bulunan Yıldız, otomobilden inip, yanındaki pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği iş yeri sahibi Sedat Küçükhüyük (53), kardeşi Hakkı Küçükhüyük ile çalışan Ahmet Ali Yeşilbağ (16) yaralandı.

Yıldız, saldırının ardından kaçarken, yaralı 3 kişi çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sedat Küçükhüyük'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan Yıldız, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.