Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 30 
İstanbul: Parçalı bulutlu 27 
İzmir: Az bulutlu 28 
Adana: Az bulutlu ve açık 33 
Bursa: Parçalı bulutlu 28 
Antalya: Az bulutlu ve açık 25 
Samsun: Parçalı bulutlu 24 
Trabzon: Parçalı bulutlu 24 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 