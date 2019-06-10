Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Soğuksu köyü Şeyh Çoban mezrasında yıldırım düşen mera ve ekili alanda yangın başladı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle de yayılan yangın Kuyubaşı köyü ve Batı Raman Dağı eteklerindeki petrol kuyularına doğru ilerledi.

Traktör, kürek ve kazmalarla yangına müdahale eden vatandaşlar, alevlerin yerleşim yerine ulaşmaması için mücadele verdi.

Yangına, Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ'a ait itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri ile AFAD, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangının etkili olduğu alanda ekipler soğutma çalışması başlattı.

Kuyubaşı köyünün muhtarı Vehbi Gönülaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 500 dönümden fazla alanda etkili olduğunu bildirdi.