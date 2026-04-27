Irak’ın Kerkük kentinde bir TIR ile 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken, 3 ‘ü ağır 23 kişi yaralandı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammet Seman Ağa, yaşanan korkunç kazada ağır yaralananların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını bildirdi.

Irak’ın Kerkük kentindeki Süleymaniye kara yolu girişinde yaşanan katliam gibi kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Bir tırın arızalanması sonucu 37 araca çarptığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken, çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yangın çıktığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiği kaydedildi.

Kerkük Valisi Ağa, basına yaptığı açıklamada, kent merkezindeki Azadi semtinde seyir halindeki bir tırın freninin arızalanması sonucu 37 araca çarptığını belirtti.

Kerkük’te korkunç kaza! Freni arızalanan TIR 37 aracı biçti, çok sayıda ölü ve yaralı var

TEDAVİLERİ TÜRKİYE’DE YAPILACAK

Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 23 kişinin yaralandığını aktaran Ağa, ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi. Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti.

