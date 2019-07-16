Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir Devlet Hastanesine rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.’nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı. Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylelikle Adana’da metil alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.