Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir Devlet Hastanesine rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.’nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı. Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti.
Böylelikle Adana’da metil alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü
16.07.2019 - 00:27 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da 64 yaşındaki Vahap Y. metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir Devlet Hastanesine rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.’nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı. Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,
637305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637305.aspx
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