Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede yakınlarını kaybedenler, 3 gün boyunca taziyeevlerinde yüzlerce misafire iki öğün yemek veriyor, bunun için kredi çekiyor, borçlanıyor, inek ya da traktörlerini satıyordu. Sıkıntının çözümü konusunda esnaf, imam, öğretmen ve muhtardan oluşan heyetler oluşturuldu, açıklamalar yapıldı. Bazı illerde bu mağduriyetin önüne geçilirken, geleneğin devam ettiği illerde çalışma sürüyor. Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk “Taziyelerin aileye ortalama maliyeti 25 bin lira. İlçemizde üzücü hikâyeler var. Toplantıda taziyeevlerinde yemek verilmemesi gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda taziyeevlerine pankartlarımızı astık. Vatandaşımız kararı memnuniyetle karşıladı” dedi.