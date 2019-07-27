Bölgede yakınlarını kaybedenler, 3 gün boyunca taziyeevlerinde yüzlerce misafire iki öğün yemek veriyor, bunun için kredi çekiyor, borçlanıyor, inek ya da traktörlerini satıyordu. Sıkıntının çözümü konusunda esnaf, imam, öğretmen ve muhtardan oluşan heyetler oluşturuldu, açıklamalar yapıldı. Bazı illerde bu mağduriyetin önüne geçilirken, geleneğin devam ettiği illerde çalışma sürüyor. Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk “Taziyelerin aileye ortalama maliyeti 25 bin lira. İlçemizde üzücü hikâyeler var. Toplantıda taziyeevlerinde yemek verilmemesi gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda taziyeevlerine pankartlarımızı astık. Vatandaşımız kararı memnuniyetle karşıladı” dedi.
Taziye yemeği geleneğine son
27.07.2019 - 03:23 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uzun yılların geleneği, maddi açıdan mağduriyete sebep olan “taziye yemeği verilmesi” sona eriyor.
Etiketler : taziye,taziye yemeği,
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