Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde çatıda martının mahsur kaldığı ihbarları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 gündür çatıda mahsur olduğu öğrenilen martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmayla olduğu yerden alınan kanadı kırık martı tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi.
Kanadı kırık martı kurtarıldı
27.07.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,Çerkezköy,martı,
639937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639937.aspx
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