Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde çatıda martının mahsur kaldığı ihbarları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 gündür çatıda mahsur olduğu öğrenilen martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmayla olduğu yerden alınan kanadı kırık martı tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi.