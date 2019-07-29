Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Birçok insan için seyahat etmek, hayatın bir parçası. Bazıları ise zaman zaman keşfetmeyi, yolculuklara çıkmayı sever. Bazıları bir haftalık tatile bile onlarca yer sığdırıp şehir şehir dolaşabilirken, tatili deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret yaşar. “Bavul yapma-toplama derdi olmasın da, yerimden kıpırdamam” diyenler de var tabii ama kesin olan bir şey var ki, zaman zaman yaşadığımız yerlerden uzaklaşmak bile dönüşte her şeye bambaşka bakmamızı sağlayabilecek kadar önemli...

Farklı kültürleri tanımak, gittiğiniz yerin farklı özelliklerini keşfetmek çok önemli birer fırsat. Son dönemde artan yurt dışı seyahatleri başka dil, din, kültürden insanları tanımayı sağlıyor ki, bu kendinize verdiğiniz değeri bile artırıyor. İşte uzmanların gözünden tatilin, seyahatin 5 önemli faydası...

UZAK KALIN, GÜÇLENİN

“Sıkıntıları aklınızda götürüyorsanız, gitmenin anlamı yok” denir ama siz çok da aldırmayın. Çünkü uzaklaşmak iyi geliyor. Araştırmalar bile öyle diyor. 2 yılda bir seyahat eden kadınlar, yılda 2 defa seyahat eden kadınlara göre stres ve depresyon sıkıntılarını daha çok yaşıyor. Amerikan Psikoloji Derneği’nin bir araştırmasına göre tatil, stres kaynağı olan aktivitelerden, bulunduğunuz ortamdan ve hatta size iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşarak ruhen iyileşmeyi kolaylaştırıyor.

UYKUNUZ DÜZENLENİR

Çalışıyor ve iş seyahatine çıkıyorsanız, o tatil değil, ekstra sıkıntı dönemi aslında. Çünkü yeme ve uyku düzeniniz altüst olur, rutinden uzaklaşır, daha da gerilirsiniz. Fakat bunu fırsata çevirebilirsiniz. Gittiğiniz yerde yürüyerek gezme fırsatınız varsa mutlaka değerlendirin. Çünkü yürüyüş yapmayı tercih ettiğiniz zaman kaslarınızın oksijen alımı ile birlikte salgıladığı laktik asit, uykunuzun gelmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede gergin dönemden uykunuzu düzenleyip dönebilirsiniz.

AİLE İLİŞKİLERİNİZ GELİŞİR

Bilirsiniz, aile içi sıkıntı yaşayanlara tatil önerilir. O tatil bazen kötü sonuçlanabilir ama büyük oranda iyi geldiği ispatlanmış. Tatile gittiğinizde sürekli aynı ortamda olduğunuz, akıl veren insanlardan uzaklaşıp yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Onun için farklı bir bakış açısı ile seyahat etmek, aile problemlerini çözmekte de yardımcı olabilir. Eşinizin farklı ya da unuttuğunuz yönlerini görüp hoşgörüyle dolabilirsiniz. Uzmanlar, dönüşte her şeyin daha iyi olma ihtimalini yüksek görüyor; ona göre...

DUYGULAR İYİLEŞİR

Yoğun ve stresli bir tempoda süregelen bir iş hayatınız varsa elbette sinir sisteminiz yorulur, yıpranır. Bilim adamları, zamanı gelmesi dört gözle beklenen tatillerin insanları her daim mutlu ettiğini savunuyor. Bu doğrultuda, tatil konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olan insanlar sağlık açısından kendilerini daha zinde hissediyorlar. Yani insanlar satın alarak sahip oldukları faydalardan çok, seyahat deneyimlerinden elde ettikleri kazanımlarla daha çok mutlu oluyorlar.

KRİZ RİSKİ AZALIYOR

Kısa tatiller de önemli tabii ama düzenli seyahat etmek kalp krizine yakalanma riskini azaltıyor. Framingham Heart Study, yıllarca tatil yapmayan, seyahat etmeyen kişilerin kalp krizine yakalanma oranının yüzde 30 arttığını dile getiriyor. 6 yılda bir seyahat eden kadınların yılda 8 kere kalp krizi riski bulunduğu görülüyor. bir başka araştırma da düzenli seyahat eden erkeklerin ölümcül rahatsızlıklarda yüzde 21, kalp krizinden ölüm oranında yüzde 32 gerileme görülmüş.