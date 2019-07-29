Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birkaç gün önce Sincik ilçesinde devriye görevi attıkları esnada terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Taha Uluçay için Ülkü Ocakları Adıyaman Başkanlığı tarafından mevlit programı düzenlendi. Yenipınar Camiinde düzenlenen mevlitte Şehit Polis Memuru Taha Uluçay için dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği mevlit programına, Ülkü Ocakları Adıyaman Başkanlığı yönetimi ile üyeleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.