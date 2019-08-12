Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme'ye tatile gelen İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Milletvekili Sıdalı, 33 AAB 33 plakalı otomobili ile Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, Beşir Kaya (18) yola fırladı.

Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan Sıdalı geri manevra yaparak, yayanın başka otomobiller tarafından ezilmemesi için güvenlik önlemi aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri otoyolu trafiğe kapatarak olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.