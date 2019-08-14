Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 38 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Bursa: Az bulutlu ve açık 33 
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 33 
Samsun: Az bulutlu ve açık 30 
Trabzon: Az bulutlu ve açık 28 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43 