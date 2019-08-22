Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Karabağlar’da pazar günü başlayan orman yangını, 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Bölgede yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yandı. Felaketten geriye kapkara, acı bir tablo kaldı. Bölgenin yeniden yeşermesi için herkes seferber oldu. Kentteki 9 sivil toplum kuruluşu, Ege Orman Vakfı ile el ele vererek, ‘Hedef 1 Milyon Fidan’ adı altında kampanya başlattı. İsteyen 10 TL karşılığında bir fidan bağışlayarak bu acı tablonun hafızalardan silinmesine katkıda bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikileceğini söyledi.

REKOR KIRILACAK

Bakan Pakdemirli “Guinness rekorlar kitabına girme projemiz var. 11 Kasım saat 11.00’de bütün vatandaşlarımızı açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum” dedi. Öte yandan Türkiye’de son 10 yılda 66 bin 648 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Yangınların yüzde 88’i insan kaynaklı yaşandı. Bu alanlarda ise 75 milyon 44 bin 830 fidan dikildi. 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman alanı, 2018’de 22,6 milyon hektara çıkarıldı. Bu 16 yıllık süreçte yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ülke genelinde 4,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Böylelikle Çin ve Hindistan’dan sonra Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke oldu. 2023 hedefimiz ise 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Ayrıca 2003’te yangına ilk müdahale süresi 40 dakika iken, 2018’de bu süre 14 dakikaya düştü.

KARŞI ATEŞ KURTARDI

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, bölgedeki vatandaşların saldırısına sebep olan ve sosyal medyada tepki toplayan ‘karşı ateş’ metoduyla ilgili bilgi verdi. Bu metodun bütün dünyada kullanıldığını belirten Çelik “Biz bunu Adrasan, Göcek ve en son Gaziemir yangınında uyguladık. Bu çok tehlikelidir, işin uzmanı arkadaşlarımız karar verir ve uygulanır. O arkadaşımız, kendine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı” dedi.