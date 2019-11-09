Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havacılık sektöründe firma sahibi olan iş adamı Sarıgöl “Bu işin normalde merkezi Amerika’dır fakat oradaki en büyük müzede 4 bin uçak modeli var. Benim koleksiyonumda şu an 12 bine yakın, müzede ise 5 bin model uçak var. Bunların değeri 4 milyon dolar. Koleksiyonumda dünyadaki bütün hava yolu şirketlerinin yüzde 99’unun uçak modeli bulunuyor. Hedefim, bunların bir kısmını havalimanında tanıtabileceğimiz bir alanda sergilemek. 500 tane model uçağı orada sergileyebiliriz” dedi.