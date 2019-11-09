Havacılık sektöründe firma sahibi olan iş adamı Sarıgöl “Bu işin normalde merkezi Amerika’dır fakat oradaki en büyük müzede 4 bin uçak modeli var. Benim koleksiyonumda şu an 12 bine yakın, müzede ise 5 bin model uçak var. Bunların değeri 4 milyon dolar. Koleksiyonumda dünyadaki bütün hava yolu şirketlerinin yüzde 99’unun uçak modeli bulunuyor. Hedefim, bunların bir kısmını havalimanında tanıtabileceğimiz bir alanda sergilemek. 500 tane model uçağı orada sergileyebiliriz” dedi.
Dünyanın bütün uçakları onda
09.11.2019 - 03:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koleksiyoner 49 yaşındaki Gökhan Sarıgöl, 26 yılda dünya çapındaki hava yolu şirketlerinden biriktirdiği 12 bin model uçağın 5 biniyle müze kurdu.
Etiketler : uçak,haberler,
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