Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün” şiarı ile çıkılan yolda bir yıl gibi kısa sürede büyük mesafe kat edildi. Çiftçinin yüzü gülerken, çocukları ormanlar içinde büyütme hedefine ulaşmak üzere önemli bir adım atılarak 11 Kasım 2019’da 11 milyon fidan geleceğe nefes olmak üzere miras bırakılacak.

11 milyon fidan seferberliği ile iki ayrı Guinness Dünya Rekorunun da denemesi yapılacak. Çorum'da “bir saatte en çok fidan dikme rekoru” ile “Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü” rekorunun kırılacağı bu ağaçlandırma seferberliğine “Geleceğe Nefes” adı verildi.

11 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirilecek ağaçlandırma seferberliği öncesi vatandaşlara, “Geleceğe Nefes” (gelecegenefes.com) internet sayfası üzerinden Türkiye’nin istediği bölgesinde dikilecek 5 kadar ağaca kendisinin ve aile bireylerinin isimlerini verme imkânı tanındı. Halkın yoğun desteği ile Türkiye genelinde sahiplenilen fidan sayısı 13 milyonun üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştiraki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla 11 Kasım Pazartesi günü, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve “Daha Yeşil Bir Türkiye İçin” 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 11 Milyon Fidan Dikimi etkinliğinin başlangıcı Ankara’dan saat 11.11’de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Pakdemirli’nin katılacağı fidan dikim etkinliği, 11 Kasım Pazartesi günü Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’nde bulunan Çakırlar mevkisinde saat 11.11’de başlayacak.