Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde gün içerisinde yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan poyrazın şiddetinin de 50 kilometreye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden (Özellikle saat 11.00'den sonrası) sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu