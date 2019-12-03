Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 20.55’te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezi Bozkurt ilçesinin Tutluca Mahallesi olarak kaydedildi. Deprem Denizli kent merkezinde ise hafif şekilde hissedildi.
Denizli’de 3.7 büyüklüğünde deprem
03.12.2019 - 21:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,deprem,
666480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666480.aspx
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