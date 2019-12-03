Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde saat 20.55’te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezi Bozkurt ilçesinin Tutluca Mahallesi olarak kaydedildi. Deprem Denizli kent merkezinde ise hafif şekilde hissedildi.