Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf A. (21) isimli şahıs, Merkez Camii'ne girerek yaklaşık bin lirayı alıp, kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın Yusuf A. olduğunu tespit etti. Daha sonra çalışmalarını hızlandıran jandarma ekipleri, Yusuf A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. İnegöl Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.