Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Yemen’de milyonlarca kardeşimiz açlık ve soğukla mücadele ederken, 12 milyon çocuk da acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Soğuk kış günlerinde Yemen’deki 410 savaş mağduru aileye gıda kumanyalarını dağıttık. Ayrıca göçe zorlanarak çadırlarda hayat mücadelesi veren Yemenli kardeşlerimize 416 adet yün battaniyeyi teslim ettik. Yemen’de 2019 yılında 7 bin 640 aileye kumanya yardımı sağladık” denildi. İç savaş yaşanan ülkede 24 milyon insan hayatını idame ettirmek için yardıma ihtiyaç duyuyor ve 14 milyon kişi ise kıtlık riskiyle karşı karşıya yaşıyor. İHA