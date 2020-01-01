Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da işletmecilik yapan 48 yaşındaki Murat Alyay, yılbaşı tatili için eşiyle birlikte Doğu ekspresi turuna katıldı. Tur sonunda Kars’a gelen evli ve 1 çocuk babası Alyay, kaldığı otele giderken kalp krizi geçirdi. Ambulans ile Kars Devlet Hastanesine kaldırılan Alyay kurtarılamadı. Murat Alyay’ın cenazesi bugün Kars’tan uçakla Bursa’ya getirilecek ve ardından memleketi Büyükorhan ilçesine defnedilecek.