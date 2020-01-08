Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk havaların yurt genelindeki etkisi sürüyor. Sıcaklık gittikçe düşerken vatandaşlar kış ile çetin bir mücadele veriyor. Ülkedeki son durum şu şekilde:

Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar, kıyı bölgelerinde de sağanak ve fırtına etkili oldu. Alanya’da hortum çıktı; 100 dönümlük arazideki seralar zarar gördü. Seralarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kemer’de 10 kişinin yaşadığı bir binanın istinat duvarı çöktü, maddi hasar oluştu. Sağanak, Antalya’nın komşusu Konya’da da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Adana’nın Pozantı ilçesinde sağanak ardından da kar yağdı. Çığ düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de kayboldu.; Belemedik Tabiat Parkı yolundaki menfez köprü çöktü.

Hatay’da sağanak, Amik Ovası’nda ekili binlerce dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı.

Niğde Ulukışla ilçesine üç kilometre uzaktaki, özel bir firmaya ait alçı şantiyesinde çalışan işçi, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle mahsur kaldı. İşçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Tekirdağ Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Şehirde kar yağışı başladı.

Çanakkale’nin Çan ve Ayvacık ile Balıkesir’in Balya ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime dün ara verildi. Çanakkale’de feribot seferleri iki gündür durdu. Kazdağılarında kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çığ düştü. İçinde öğretmenler bulunan servis mahsur kaldı. Öğretmenleri belediye ekipleri kurtardı.

Kütahya’nın şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi, yüksek kesimlerinde ise bir metreyi aştı.

Bolu Dağı Tüneli D-100 kara yolunda kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezine düşen ilk kar ile birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kars’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye düştü, buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar soğuk hava sebebiyle araçlarını branda, battaniye ve halılarla örttü.

Ardahan’da soğuk sebebiyle kırağı tutan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar açlıktan ölmemeleri için kuşlara yem verdi.

Erzurum’da hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Hayat âdeta durma noktasına geldi. Aç kalan bir tilki, şehre indi.

Kayseri’de kış turizminin yapıldığı Erciyes Dağı’nın yolları tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı. Kar kalınlığı bir buçuk metreye ulaştı; Bursa Uludağ’da ise bir metreyi buldu.

Sivas’ta 174, Kırklareli’de 24, Çankırı’da 20, Tunceli’de 18, Afyonkarahisar’da altı köy yolu kar sebebiyle ulaşıma kapattı.

İzmirliler de hasret olduklara kara kavuştu.

MERSİN’DE REKOR YAĞIŞ FELAKET GETİRDİ: İKİ ÖLÜ

Meteoroloji’nin “kırmızı kod” uyarısında bulunduğu Mersin felaketi yaşadı. Tarım arazileri sular altında kaldı, seralar hasar gördü. Erdemli ilçesinde altı kişinin kaldığı baraka heyelanda yıkıldı. İbrahim Öngel (62) ölürken diğer beş kişi kendi imkânlarıyla kurtuldu. Mut ilçesinde de bir otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye düştü. Sürücü Ali Büyükgüdük yaralandı, yanındaki Yunus Gök ise akıntıya kapılıp boğuldu. Mezitli ilçesinde taşan dere sularının ulaştığı bir sitenin otoparkındaki 20 araç sürüklenerek birbirine çarptı. Akdeniz açıklarında sekiz kuru yük gemisi fırtına sebebiyle Taşucu Limanı’na demirledi, dört tekne battı. Kente 24 saatte metrekareye 100 ila 165 kilogram yağış düştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi kriz masası oluşturdu.

FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul’da iki gündür devam eden fırtına ve yağmur, korkulu anlar yaşanmasına sebep oluyor. Şehir genelinde şu ana kadar 128 ağaç yıkıldı, 108 çatı uçtu, üç istinat duvarı çöktü, sekiz araçta hasar meydana geldi. Trafikte aksamalar oldu. Şehrin en çok yağış alan üç ilçesi belli oldu. Pazar akşamından bu yana Eyüpsultan’a 108, Şişli’ye 100, Beykoz’a 92 kilogram yağış düştü. Rüzgâr, Kartal Aydos’ta 104 kilometre hıza kadar ulaştı. Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO’da iptaller yaşandı. Hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan poyraz sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 20 şilep ile tanker, Tekirdağ, Şarköy ve Marmara Ereğlisi sahillerine demirlemek zorunda kaldı.

UÇAK, 160 YOLCUSUYLA PİSTTEN ÇIKTI

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı. Ayrıca metro ve tramvay hattında enerji kesintisi sebebiyle seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Birçok alt geçitte su birikintisi oluştu. Öte yandan Birleşik Arap Emîrlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 160 yolcusuyla iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrası havalimanında uçuşlar bu sabah 06.00’ya kadar ertelendi. THY, yaşanan kazadan sonra Anadolu’daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na altı ek sefer düzenledi.