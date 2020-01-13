Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suşehri ilçesinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kale köyü hasta almaya giden bir ambulans kara saplandı. Kurtarmaya giderken mahsur kalan ambulansın imdadına ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Ambulans iş makinesi yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı. Yoluna devam eden ambulans hastayı alarak ilçe devlet hastanesine ulaştırdı.