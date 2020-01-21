Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık günü üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i hunharca öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, dün ikinci defa hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede kararını açıkladı. İşte diğer davalara da örnek olacak duruşmada şunlar yaşandı: Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık, mahkeme salonuna yine görüntülü bağlandı. Mahkeme Başkanı, Arduç’un iddiasının aksine akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Zanlı “Rapora itiraz ediyorum. Tekrar kontrolden geçmek istiyorum. Şuradaki memurlar olmasa üstümü çıkarır çırılçıplak soyunurdum” diye cevap verdi. Mahkeme Başkanı “Aklın gördüğüm kadarıyla yerinde. Çırılçıplak soyunman deli olduğunu göstermez” değerlendirmesinde bulundu. Arduç “Madem rapor vermiyorsunuz, hastanede yatırın beni” talebinde bulundu. Bu istek reddedildi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, işlenen eylemin sabit olduğuna dikkati çekerek, sanığı “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Herhangi bir ceza indirimine gidilmedi. Sanığın, polis memurlarını yaraladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada da 10 Şubat’ta görülecek. Bu arada Ceren’in ailesi kararı değerlendirdi. Baba Yılmaz Özdemir “Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek” dedi. Anne Güfer Özdemir, karardan memnun olduklarını belirterek “Bize bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle halk hep yanımızda durdu” diye konuştu. Selim Kuşcu-Metin Akyürek İHA