Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de kameralara yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem anında sokaklar görüntülenirken, Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede vatandaşların kendini dışarıya attığı saniyeler kameraya yansıdı.