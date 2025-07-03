Duyan inanamıyor: Kıştan sakladılar, yazın satıyorlar! Dağlardan gelen serinlik tezgâhlarda...

Kış mevsiminde yağan kar, soğuk hava depolarında muhafaza edilerek yaz aylarında geleneksel yöntemlerle tüketiciyle buluşturulmaktadır. Vişne, karadut ve pekmez ile hazırlanan bu doğal serinletici ürün, yoğun ilgi görmektedir.

Denizli'deki dağların zirvesinden bin bir zahmetle toplanarak yığın haline getirilen karlar, yaz aylarında serinlemek isteyenler için tezgâhlarda yerini aldı.

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarına karşı ilginç ve doğal bir çözüm sunan Yusuf Deymeci, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Kayak Merkezinden kışın kar kuyularından topladığı karı, özel soğuk hava depolarında muhafaza ederek yazın halkın hizmetine sunuyor.

"Karcı Yusuf" olarak tanınan Deymeci, bu zorlu ama bir o kadar da nostaljik geleneği sürdürmeye devam ediyor. Hazırlıklarına her yıl şubat ve mart aylarında başlayan ekip, kış boyunca karı kamyonlarla evlerine taşıyor. Bu kar, özel olarak hazırlanan soğuk hava depolarında kat kat istiflenerek yaza kadar saklanıyor.

"DOĞAL KARLA YAZ SICAĞINDA BUNALANLARI SERİNLETİYORUZ"

Yaz geldiğinde ise pazar yerlerinde kurdukları tezgâhta kar üzerine dökülen ev yapımı vişne, karadut ve pekmez şuruplarıyla müşterilerine serin bir nostalji sunuyorlar. Sadece pazarlarda değil, düğün, mevlit ve sünnet gibi özel organizasyonlarda da hizmet veren Yusuf Deymeci, sıcak havada bunalan misafirleri doğal kar ve şuruplarla serinletiyor.

"Her şey doğal, her şey el emeği" diyen Deymeci, "Soğuk depomuzda kar bittiğinde, yeniden dağlardan getiriyoruz. Temiz, doğal ve güvenli. Doğal karla yaz sıcağında bunalanları serinletiyoruz" ifadelerini kullandı.