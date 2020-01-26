Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin acılarını paylaşmak için gittiği Elazığ’da Ayşegül Civelek ve dokuz yaşındaki oğlu Muhammed Salih Civelek'in cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Liderin duygusallaştığı anın fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafı çeken ise İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun oldu.
Herkesin paylaştığı o fotoğraf İHA objektifinden
26.01.2020 - 14:03 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin acılarını paylaşmak için gittiği Elazığ’da gözyaşlarını tutamadığı anların fotoğrafını İhlas Haber Ajansı Foto muhabiri İsmail Coşkun görüntüledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
677485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677485.aspx
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