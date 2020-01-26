Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin acılarını paylaşmak için gittiği Elazığ’da Ayşegül Civelek ve dokuz yaşındaki oğlu Muhammed Salih Civelek'in cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Liderin duygusallaştığı anın fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Fotoğrafı çeken ise İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun oldu.