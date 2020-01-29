Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli geçtiğimiz Cuma günü saat 20,55’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetle hissedildiği ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği Malatya’da, depremden etkilenen çocuklara psiko tedavi uygulanıyor. Deprem sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı başkanlığında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve Rehber Öğretmenler tarafından oluşturulan Psiko-Sosyal Müdahale ekibi, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde depremzede çocuklarımıza yaşadıkları korkunun travmaya dönüşmemesi için çocuklarla bizzat ilgileniyorlar. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Psiko-Sosyal danışmanlar tarafından yaptırılan oyun ve etkinliklere katılan öğrencilerimiz, depremin neden olduğu korkudan uzaklaşıyor. Velilerimizin çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda çeşitli görüşmeler yapılarak velilerimizle de yakından ilgilenildi" dedi.