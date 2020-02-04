Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından da İş Mahkemesinin yolunu tutarak işe iade ve tazminat davası açtı. Şirket avukatı, çalışanın kendisinin işi bıraktığını ve ödeme yapılmayacağını savundu. Avukat davanın reddini istedi. Mahkeme bu isteği kabul etti ve çalışanın talebini geri çevirdi. Ancak davacı kararı temyiz etti. Dosyayı yeniden ele alan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, H.B’nin “lan” demesini çirkin itham olarak nitelendirdi. Davacının bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu ve sadece müdürün bir miktar ma-nevi tazminat ödemesi gerektiğini belirterek İş Mahkemesinin kararını bozdu. BURSA İHA